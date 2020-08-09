09 Ağustos 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı

Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayan 'nde son 16 turu maçları sona erdi. Mücadelelerin ardından , Olimpik , RB Leipzig, , , , Atalanta ve Paris-Saint Germain çeyrek finale yükselen takımlar oldular. İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler.

'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden start alırken, -Napoli ve -Chelsea karşılaşmalarının sona ermesinin ardından eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'nın 1 numaralı kupasındaki çeyrek final müsabakaları corona virüsü pandemisi nedeniyle Lizbon'daki 65 bin kişilik Luz Stadı ile 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz olarak tek maç üzerinden yapılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

-

Leipzig -

Barcelona - Bayern Münih

Atalanta -

MAÇLAR 12-13-14-15 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 12-13-14-15 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İşte maç programı:

12 Ağustos Çarşamba
22.00: Atalanta - Paris Saint Germain

13 Ağustos Perşembe
22.00: RB Leipzig - Atletico Madrid

14 Ağustos Cuma
22.00: Barcelona - Bayern Münih

15 Ağustos Cumartesi
22.00: Manchester City - Lyon

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