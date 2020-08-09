Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden start alırken, Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea karşılaşmalarının sona ermesinin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'nın 1 numaralı kupasındaki çeyrek final müsabakaları corona virüsü pandemisi nedeniyle Lizbon'daki 65 bin kişilik Luz Stadı ile 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz olarak tek maç üzerinden yapılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

Manchester City - Lyon

Leipzig - Atletico Madrid

Barcelona - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint Germain

MAÇLAR 12-13-14-15 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 12-13-14-15 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İşte maç programı:

12 Ağustos Çarşamba

22.00: Atalanta - Paris Saint Germain

13 Ağustos Perşembe

22.00: RB Leipzig - Atletico Madrid

14 Ağustos Cuma

22.00: Barcelona - Bayern Münih

15 Ağustos Cumartesi

22.00: Manchester City - Lyon

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