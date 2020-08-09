Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç programı
Corona virüsü salgınının ardından yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları sona erdi. Mücadelelerin ardından Manchester City, Olimpik Lyon, RB Leipzig, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Atalanta ve Paris-Saint Germain çeyrek finale yükselen takımlar oldular. İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden start alırken, Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea karşılaşmalarının sona ermesinin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'nın 1 numaralı kupasındaki çeyrek final müsabakaları corona virüsü pandemisi nedeniyle Lizbon'daki 65 bin kişilik Luz Stadı ile 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz olarak tek maç üzerinden yapılacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
Leipzig - Atletico Madrid
Barcelona - Bayern Münih
Atalanta - Paris Saint Germain
MAÇLAR 12-13-14-15 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 12-13-14-15 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İşte maç programı:
12 Ağustos Çarşamba
22.00: Atalanta - Paris Saint Germain
13 Ağustos Perşembe
22.00: RB Leipzig - Atletico Madrid
14 Ağustos Cuma
22.00: Barcelona - Bayern Münih
15 Ağustos Cumartesi
22.00: Manchester City - Lyon
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