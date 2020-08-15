15 Ağustos 2020, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City-Olympique Lyon | CANLI

M. City-O. Lyon | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

ile , ’nde son yarı final bileti için kozlarını paylaşıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan ve tek maç üzerinden oynanan dev turnuvada her iki takım da bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Zorlu karşılaşmanın aspor.com.tr'de...

Devler Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda 'i her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükselen ile 'u saf dışı bırakan Fransız temsilcisi son yarı final bileti için Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yarı finalde 'in rakibinin belli olacağı kritik mücadelenin aspor.com.tr'de...

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodri, , De Bruyne, Sterling, Jesus.

O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

MANCHESTER CITY-O. LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

'ndeki nefesleri kesen sezonun son çeyrek final maçı saat 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.


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