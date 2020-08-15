Manchester City-Olympique Lyon | CANLI
Manchester City ile Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son yarı final bileti için kozlarını paylaşıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan ve tek maç üzerinden oynanan dev turnuvada her iki takım da bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Devler Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid'i her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükselen Manchester City ile Juventus'u saf dışı bırakan Fransız temsilcisi Lyon son yarı final bileti için Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı kritik mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus.
O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.
MANCHESTER CITY-O. LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'ndeki nefesleri kesen sezonun son çeyrek final maçı saat 22.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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