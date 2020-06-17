17 Haziran 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika: 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA kararını verdi! Şampiyonlar Ligi finali...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

'dan son dakika... UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen için kararını verdi. Devler Ligi'nde sekizli finalin Lizbon'da oynanacağını açıklayan UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini ise İstanbul'a verdi.

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