Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak mı? UEFA kararını verdi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası Avrupa'daki çoğu spor organizasyonu askıya alınırken, Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanın oynanmayacağı merak konusu olmuştu. UEFA, corona virüsü pandemisinin ardından ertelenen maçların oynanıp oynanmayacağıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Corona virüsü salgınının ardından dünyadaki birçok sektör ağır yara alırken, futbol da Covid-19 pandemisinden etkilenen alanların biri oldu. Yerel liglerde uluslararası organizasyonlara kadar birçok müsabakanın ertelenmesi sonrası maçların oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken, UEFA'nin Şampiyonlar Ligi ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Devler Ligi'nde ikinci tur rövanş maçları hemen tamamlanacak ve ardından çeyrek final fikstürü çekilecek.

11-15 Ağustos'ta çeyrek final karşılaşmalarının oynanmasının ardından 18-22 Ağustos'ta yarı final ve 29 Ağustos'ta final oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçların ardından bazı rövanş maçları oynanmış ancak corona virüsü salgını dolayısıyla;

Juventus-Lyon (İlk maç Lyon 1-0 kazandı)

Manchester City - Real Madrid (İlk maç deplasmanda 2-1 City kazandı)

Barcelona - Napoli (İlk maç 1-1)

Bayern Münih - Chelsea (İlk maç deplasmanda 3-0 Bayern kazandı) maçları ertelenmişti.





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