Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Avrupa'nın en büyük sahnesinde son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Alman ekibi, taraftarı önünde PSG'yi devirerek rövanş için avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Ligue 1'de en yakın takipçisi Marsilya'nın 10 puan önünde zirvede bulunan Paris Saint-Germain ise Avrupa serüvenine sonuna kadar devam etmek istiyor. Kritik mücadeleyi bekleyen futbolseverler ise arama motorlarında "Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, Borussia Dortmund - Paris Saint Germain maçı saat kaçta ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Borussia Dortmund - PSG maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu perdesi bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Alman ekibi Borussia Dortmund, bu sezon Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'ndan bir üst tura yükselen Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i Signal Iduna Park'ta konuk edecek. Dortmund'da gözler ara transfer döneminde transfer edilen ve Bundesliga'da çıktığı 5 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'da, PSG'de ise Fransız yıldız Kylian Mbappe'de olacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Marco Reus ve Thomas Delaney, konuk ekipte ise Colin Dagba ve Abdou Diallo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda sadece 2010/2011 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain arasında oynanan iki maç da beraberlikle tamamlanmıştı.

BORUSSIA DORTMUND - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında oynanacak Borussia Dortmund - PSG maçı 18 Şubat Salı günü (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

PSG: Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Veratti, Gueye, Neymar, Mbappe, Icardi

BORUSSIA DORTMUND SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona, Inter ve Slavia Prag ile mücadele eden Borussia Dortmund, 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 10 puan topladı ve Barcelona'nın ardından grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

PARIS SAINT-GERMAIN SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Bu sezon Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda sarı-kırmızılı takım dışında Club Brugge ve Real Madrid ile mücadele eden PSG, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grubu 16 puanla zirvede tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in o sezon oynadığı iki karşılaşma da berabere tamamlandı (Dortmund'da 1-1 & Paris'te 0-0).

- Şampiyonlar Ligi'nde Fransız rakiplerini konuk ettiği altı maçta en az ikişer kez gol sevinci yaşayan Borussia Dortmund, bu sezon son 16 turuna kalan ekipler arasında grup aşamasının en az gol atan takımıydı (8).

- Borussia Dortmund, son beş sezonda Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sadece bir kez geçebildi (2016/17). O sezon çeyrek finalde Monaco'ya elenen Alman ekibini, şu an PSG'nin başında olan Thomas Tuchel çalıştırıyordu.

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son altı iç saha maçının dördünü kaybeden Borussia Dortmund (2G), son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı (2-3 vs Monaco & 0-1 vs Tottenham).

- Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 22 golü akan oyunda kaydeden Borussia Dortmund, turnuvada yoluna devam eden takımlar arasında en uzun serinin sahibi.

- Şampiyonlar Ligi'nde sekiz sezon üst üste eleme turlarına kalan Paris Saint-Germain'den daha uzun bir seriye sadece Real Madrid (23), Barcelona (16) ve Bayern Münih (12) sahip. Fransız takımı bu süreçte çeyrek finalin ötesini göremedi ve son üç sezon son 16 turunda turnuvaya veda etti.

- Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol yiyen takım Paris Saint-Germain oldu (2).

- Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 26 eleme turu maçının tamamında en az bir gol atıldı. Turnuva tarihinde 0-0 skoru almadan daha fazla eleme turu karşılaşmasına çıkan bir takım yok.

- Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde üçten fazla gol atan ve üçten fazla asist yapan en genç üç oyuncunun ikisi Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho (3 gol & 3 asist) ve Achraf Hakimi (4 gol & 3 asist). Bunu başaran diğer isim ise Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe (9 gol & 8 asist).

- Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 30 maçta Paris Saint-Germain'in attığı 30 gole doğrudan katkı sağlayan Kylian Mbappe'nin (19 gol & 11 asist), filelerini Borussia Dortmund'dan daha fazla havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor (3 gol).

- Borussia Dortmund ile deplasmanda oynadığı beş resmi maçta galibiyet alamayan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel (2B 3M), bu karşılaşmaların tamamına 2009-2014 arasında Mainz'ı çalıştırırken çıktı.