Turgay Demir: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final de İstanbul'da oynanabilir

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Gün Ortası programında canlı bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, UEFA'nın pandemi sebebiyle askıya aldığı Şampiyonlar Ligi maçlarının İstanbul'da yapılacak mini bir turnuva şeklinde oynanabileceğini söyledi. Turgay Demir yaptığı açıklamada "UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı planlamada İstanbul'da sadece final oynatmayı değil, çeyrek final ve yarı finalleri de turnuva halinde İstanbul'da oynatmayı da seçenekleri arasına almış durumda." ifadelerini kullandı.

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