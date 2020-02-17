17 Şubat 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor! Son 16...

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor! Son 16...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 17.02.2020

Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

18 ŞUBAT SALI:

() - Liverpool ()

() - Paris Saint-Germain ()

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Atalanta () - Valencia (İspanya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

25 ŞUBAT SALI:

Chelsea (İngiltere) - (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

(Fransa) - Juventus (İtalya)

(İspanya) - (İngiltere)

Cüneyt Çakır'a dev görev! haberin devamı

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