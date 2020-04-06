06 Nisan 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nin kazananı belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi, son 16 turunda yarıda kalmıştı. oyununda, organizasyonun simülasyonu yapıldı ve kupayı kaldıran ekip belli oldu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası sporda hemen hemen tüm organizasyonlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Virüsten 'nın dev turnuvası Şampiyonlar Ligi de nasibini almıştı.

Son 16 turunda yarıda kalan Devler Ligi için adlı oyun bir simülasyon yaparak sezonu tamamladı ve buna göre 'da oynanacak final müsabakasında ile karşı karşıya geldi. Alman rakibini 2-1 mağlup eden İngiliz temsilcisi kupayı ilk kez müzesine götürdü. Bu sonuç kurgusal da olsa, City taraftarlarını memnun etti.

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RÖVANŞLARA CORONA VİRÜSÜ ENGELİ

'nın öğrencileri gerçekte ise son 16 turunun ilk karşılaşmasında rakibi 'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur kapısını aralamış, Bayern Münih de 'ye Stamford Bridge'de 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanş maçları corona virüsü nedeniyle henüz oynanamadı.

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