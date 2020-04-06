UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananı belli oldu!
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turunda yarıda kalmıştı. Football Manager oyununda, organizasyonun simülasyonu yapıldı ve kupayı kaldıran ekip belli oldu.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası sporda hemen hemen tüm organizasyonlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Virüsten UEFA'nın dev turnuvası Şampiyonlar Ligi de nasibini almıştı.
Son 16 turunda yarıda kalan Devler Ligi için Football Manager adlı oyun bir simülasyon yaparak sezonu tamamladı ve buna göre İstanbul'da oynanacak final müsabakasında Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya geldi. Alman rakibini 2-1 mağlup eden İngiliz temsilcisi kupayı ilk kez müzesine götürdü. Bu sonuç kurgusal da olsa, City taraftarlarını memnun etti.
RÖVANŞLARA CORONA VİRÜSÜ ENGELİ
Pep Guardiola'nın öğrencileri gerçekte ise son 16 turunun ilk karşılaşmasında rakibi Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur kapısını aralamış, Bayern Münih de Chelsea'ye Stamford Bridge'de 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanş maçları corona virüsü nedeniyle henüz oynanamadı.
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