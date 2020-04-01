01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan yeni açıklama! Gelecek sezon da...

UEFA'dan yeni açıklama! Gelecek sezon da...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Son dakika haberine göre , corona virüsü salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.

, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle bir takım kararlar alındığı belirtildi. UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendiği duyuruldu. Ertelemenin yanı sıra 2020-2021 sezonu için belirlenen finansal fair-play yükümlülüklerinin de askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da ertelendiği açıklandı.

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