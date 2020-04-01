01 Nisan 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları...

UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Son dakika haberine göre , corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 'nde kalan maçların temmuz ve ağustos aylarında oynanmasına karar verdi.

Alman ZDF'nin haberine göre ve 'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.

Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

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