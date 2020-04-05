Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Ceferin tarih verdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceferin, İstanbul'da oynanacak olan ancak corona virüsü salgını nedeniyle 30 Mayıs'tan 27 Haziran'a ertelenen ardından belirsiz bir tarihe kadar askıya alınan Şampiyonlar Ligi finali için tarih verdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için farklı çalışmalar yaptıklarını söylerken final için ise son tarihi verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, UEFA AVRUPA LİGİ VE MİLLİ MAÇLAR AYNI TARİHLERDE OYNANABİLİR"

Aleksander Ceferin, "Tekrar oynamama ihtimalimiz var. Bu hükümetlerin alacağı kararlara bağlı. Her üye kendi hükümetine bağlı olacak." dedi. Ceferin, bu sezon organizasyonların tamamlanması içim her şeyi yaptıklarını vurgularken Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve milli takım maçlarının aynı tarihlerde oynanabileceğini ifade etti.

SON TARİH 3 AĞUSTOS

Ceferin konuya ilişkin, "Federasyonlara takvimlerini şekillendirmeleri gerektiğini belirttik. Biz de buna uygun bir yol haritası çizeceğiz. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin oynanması için son tarih 3 Ağustos. Final maçları bu tarihlerde yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"KALAN MAÇLARI FARKLI BİR FORMÜLLE OYNATABİLİRİZ"

Daha önce Şampiyonlar Ligi için final four ihtimalinden bahseden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bu konuyla ilgili, "Mevcut sistemle veya farklı bir formülle kalan maçları oynatabiliriz. Muhtemelen maçlar seyircisiz oynanacak. Son sekiz ve son dört için bir planımız var" dedi.

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