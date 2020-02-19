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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi final topu 'İstanbul20' beğeni topladı

Final topu 'İstanbul20' beğeni topladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

Şampiyonlar Ligi 2020 Finali'nin görücüye çıkan topu büyük beğeni kazandı. 30 Mayıs Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final müsabakası öncesinde Adidas tarafından üretilen topun üzerinde beyaz yıldızlarla birlikte İstanbul şehrinin haritası yer alıyor.

Meşin yuvarlağın üstüne çizilen da dikkat çeken diğer bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Sanat ve futbolu birleştiren tasarımcılar, harita desenini ortaya çıkarabilmek için linol baskı yapmadan önce, oyma sanatıyla tasarımı çıkararak gelenekselliği ve moderni harmanladılar. Kullanılan çarpıcı mor renk paleti doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlendi. Paneller daha iyi bir tutkal ile termal olarak birleştirilirken, daha iyi bir doku için de dikişsiz bir yüzey sağlandı. En yüksek performansı sağlamak ve stabiliteyi artırmak amacıyla da renkler eşit dağıtılırken yıldızlar top boyunca biçimlendirildi.

Öte yandan 'da oynanacak final müsabakası için çıkartılan top, dün start alan Son 16 Turu karşılaşmalarıyla birlikte kullanılmaya başlandı. Mağazalarda 2 farklı şekilde ve çeşitli ebatlarda hazırlanan topu 99 TL ile 899 TL arasında satışa sunuldu.

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