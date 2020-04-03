UEFA'dan flaş 'Şampiyonluk' kararı! Club Brugge'a tehdit
Son dakika! UEFA corona virüsü kararını verdi. 2 Nisan tarihinde Belçika basınında çıkan haberlere göre Club Brugge'un şampiyon ilan edileceği yazılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA, duruma el attı ve acil olarak toplandı. UEFA Belçika ekibine "Lig tescil edilirse Avrupa'yı unutun" mesajını yolladı. İşte detaylar...
UEFA'dan kritik tescil kararı... Son olarak Belçika temsilcisi Club Brugge'ün, corona virüsü nedeniyle ertelenen Pro League'de şampiyon ilan edileceği belirtilmişti.
Bunun üzerinde UEFA, ani bir atak yaparak karara karşı olduklarını belirten bir mektup gönderdi. UEFA, federasyonlara gönderdiği mektupta tescil kararına karşılık yaptırım uygulayabileceğini ifade etti.
AVRUPA KUPALARI AMBARGOSU
Fransa'dan RMC Sports'un haberinde göre UEFA; liglerin tescil edilmemesi gerektiğini belirtti ve tescil eden federasyonların takımlarını Avrupa kupalarına almayabileceği konusunda uyardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ RİSKİ
Öte yandan Club Brugge'un şampiyon ilan edilmesi halinde Devler Ligi'ne katılamama riski var
NE OLMUŞTU?
Belçika basınında yer alan haberde federasyonun, normal sezondan kalan 1 haftayı oynatmayacağı ve en yakın rakibiyle arasında 15 puan fark bulunan lider Club Brugge'ü şampiyon ilan edeceği belirtilmişti.
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