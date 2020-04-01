Corona virüsü salgınından sonra transferde yeni bir dönem geliyor! Paralar sonra ödenecek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen corona virüsü, spor camiasını da derinden etkiliyor. Avrupa'da tüm ligler ertelendi. Futbolcuların sözleşmeleri ve gelecekleri hakkında birçok soru işareti oluştu. Birçok kulüp maddi açıdan büyük darbe yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcular maaşlarında indirime gitti. Peki, yeni dönemde transferde neler değişecek?

DAHA UZUN TRANSFER DÖNEMLERİ

Corona virüsü salgını futbol dünyasında büyük bir etki yaptı. Virüs ile ilgili büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Liglerin ve tüm spor organizasyonlarının ne zaman oynanmaya başlanacağı henüz bilinmiyor. Kulüpler futbolcularının maaşlarında büyük indirime gidiyor. Salgın sona erdiğinde tüm dengelerin değişmesi bekleniyor. Astronomik transfer ücretleri ve maaşlar uzun bir süre rafa kalkabilir. Peki, yeni dönemde bizleri neler bekliyor? Ajansspor'un aktardığına göre TransferRoom isimli web sitesi 4 madde halinde durumu futbolseverlere aktardı...

2019'da kulüpler transfere tam 7 milyar 350 milyon euro para harcadı. Bu bir rekor. Birçok kulüp için oyuncu satışları en büyük gelir kaynağı haline gelmişti. Zararlarını bu satışlarla kapatıyorlardı. Ama mesela bu yaz ne kadarlık bir oyuncu satışı olur? Transfer ücretleri yüzde 25, yüzde50 veya daha yüksek bir oranda mı düşecek? Bence takımlara daha uzun bir transfer dönemi verilmeli ki bu durumu çözmeye çalışsınlar. En azından 2020 sonuna kadar açık olmalı. Covid-19 krizi ileride transfer sezonlarının daha uzun olmasının önünü açabilir.

DÜŞÜK TEKLİFLER AMA DAHA ÇOK TEKLİF

Bazıları yaz transfer döneminin hareketsiz ve yavaş geçeceğini düşünüyor. Buna katılmıyorum. Elbette beş büyük ligin yayın gelirlerinin düşmesi nedeniyle transfer rekorları göremeyeceğiz ama ama ben yine de çok yoğun ve aktif bir transfer dönemi bekliyorum. FIFA'nın kiralık transferlere getirdiği limit nedeniyle kulüpler oyuncu sayısını azaltma yoluna gidecektir. 2019'dakinden bile fazla sayıda transfer bekliyorum. Ama bonservis ücretleri çok daha dü��ük olacaktır.

İSTATİSTİKLER, GÖZLEMCİLERİN (SCOUT) YERİNİ ALACAK

Kulüpler uzun yıllardır yeni yetenekler bulmak için dünyayı gezen gözlemcilere güveniyordu. Bu maliyetli bir operasyondu ve son beş yılda istatistik biliminin de gelişmesiyle birlikte geleneksel yöntemler sorgulanmaya başladı. Covid-19 nedeniyle getirilen seyahat yasakları nedeniyle önümüzdeki 6 ay boyunca gözlemcilere pek iş düşmeyecek. Bu da futbol kulüplerini yeni yetenek bulmada ve veriyi daha verimli kullanmada farklı yollar bulmaya zorlayacaktır. Covid-19 krizinin kulüplerin scouting departmanlarının yapısını değiştireceğini düşünüyorum.

ŞİMDİ TRANSFER ET, SONRA ÖDE

UEFA'nın FFP (Finansal Fair-Play) kuralları nedeniyle kulüpler harcamalarını daha dikkatli şekilde gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu kuralın arkasından dolanmak için yeni bir formül icat ettiler: satın alma opsiyonlu kiralama. Ödeme 6 ila 12 ay sonra yapılıyor. Ben bu modelin kulüplerin nakit akışı sıkıntısı nedeniyle bu yaz çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Birçok kulüp zararını kapatmak için oyuncu satmak isteyecek ancak alıcı kulüplerin de ödemeyi hemen yapamayacak. Bunun yerine 6 veya 12 ay sonraya ödeme planı yapılacak.

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