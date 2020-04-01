Corona virüsü salgınından sonra transferde yeni bir dönem geliyor! Paralar sonra ödenecek
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen corona virüsü, spor camiasını da derinden etkiliyor. Avrupa'da tüm ligler ertelendi. Futbolcuların sözleşmeleri ve gelecekleri hakkında birçok soru işareti oluştu. Birçok kulüp maddi açıdan büyük darbe yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcular maaşlarında indirime gitti. Peki, yeni dönemde transferde neler değişecek?
DAHA UZUN TRANSFER DÖNEMLERİ
2019'da kulüpler transfere tam 7 milyar 350 milyon euro para harcadı. Bu bir rekor. Birçok kulüp için oyuncu satışları en büyük gelir kaynağı haline gelmişti. Zararlarını bu satışlarla kapatıyorlardı. Ama mesela bu yaz ne kadarlık bir oyuncu satışı olur? Transfer ücretleri yüzde 25, yüzde50 veya daha yüksek bir oranda mı düşecek? Bence takımlara daha uzun bir transfer dönemi verilmeli ki bu durumu çözmeye çalışsınlar. En azından 2020 sonuna kadar açık olmalı. Covid-19 krizi ileride transfer sezonlarının daha uzun olmasının önünü açabilir.
DÜŞÜK TEKLİFLER AMA DAHA ÇOK TEKLİF
Bazıları yaz transfer döneminin hareketsiz ve yavaş geçeceğini düşünüyor. Buna katılmıyorum. Elbette beş büyük ligin yayın gelirlerinin düşmesi nedeniyle transfer rekorları göremeyeceğiz ama ama ben yine de çok yoğun ve aktif bir transfer dönemi bekliyorum. FIFA'nın kiralık transferlere getirdiği limit nedeniyle kulüpler oyuncu sayısını azaltma yoluna gidecektir. 2019'dakinden bile fazla sayıda transfer bekliyorum. Ama bonservis ücretleri çok daha dü��ük olacaktır.
İSTATİSTİKLER, GÖZLEMCİLERİN (SCOUT) YERİNİ ALACAK
Kulüpler uzun yıllardır yeni yetenekler bulmak için dünyayı gezen gözlemcilere güveniyordu. Bu maliyetli bir operasyondu ve son beş yılda istatistik biliminin de gelişmesiyle birlikte geleneksel yöntemler sorgulanmaya başladı. Covid-19 nedeniyle getirilen seyahat yasakları nedeniyle önümüzdeki 6 ay boyunca gözlemcilere pek iş düşmeyecek. Bu da futbol kulüplerini yeni yetenek bulmada ve veriyi daha verimli kullanmada farklı yollar bulmaya zorlayacaktır. Covid-19 krizinin kulüplerin scouting departmanlarının yapısını değiştireceğini düşünüyorum.
ŞİMDİ TRANSFER ET, SONRA ÖDE
UEFA'nın FFP (Finansal Fair-Play) kuralları nedeniyle kulüpler harcamalarını daha dikkatli şekilde gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu kuralın arkasından dolanmak için yeni bir formül icat ettiler: satın alma opsiyonlu kiralama. Ödeme 6 ila 12 ay sonra yapılıyor. Ben bu modelin kulüplerin nakit akışı sıkıntısı nedeniyle bu yaz çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Birçok kulüp zararını kapatmak için oyuncu satmak isteyecek ancak alıcı kulüplerin de ödemeyi hemen yapamayacak. Bunun yerine 6 veya 12 ay sonraya ödeme planı yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...