Liverpool'un Loris Karius laneti devam ediyor! Şimdi de Adrian...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Liverpool, Anfield'ta Atletico Madrid'i ağırladı. Madrid'deki maçı 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, karşılaşmanın ilk 90 dakikasını 1-0 kazandı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında 2-0 öne geçmesine rağmen 3 gol yiyen 'Kırmızılar', Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Liverpool'da Alisson Becker'in sakatlığında kaleye geçen Adrian, karşılaşmada inanılmaz hatalar yaptı ve takımının elenmesinde büyük rol oynadı. Adrian'ın bu hataları akıllara, Liverpool'da bir dönem forma giyen Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hataları getirdi.

Devler Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a karşı ilk maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid, rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Wijnaldum'un attığı golle ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda da baskısını hissettiren ev sahibi ekip Atletico Madrid kalecisi Oblak'ı geçemedi. Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmayınca maç uzatmaya gitti.

ADRIAN'DAN İNANILMAZ HATA!

Liverpool'da Roberto Firmino uzatma devrelerinin 94. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Uzatma devreleri oynanırken Liverpool kalecisi Adrian bu seviyede kabul edilemeycek bir hata yaptı. İspanyol kaleci çok rahat pozisyonda istediği gibi bir vuruş yapamayınca top ceza sahasının hemen önünde rakip takım futbolcularında kaldı. Adrian'ın hatasını iyi değerlendiren Felix, hazırlıksız durumda yakalanan Liverpool savunmasının arasına çok güzel bir pas bıraktı. 97. dakikada Llorente plase vuruşla topu filelere gönderdi.

Atletico Madrid, Llorente'nin 105 ve Morata'nın 120+1. dakikada attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

KARIUS'U HATIRLATTI

Adrian'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında yaptığı bu hatayla tur Liverpool'un elinden kayıp gitti. İspanyol kalecinin yaptığı bu hata Loris Karius'u akıllara getirdi. Bilindiği üzere Karius yaptığı hatayla, 26 Mayıs 2018'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un Real Madrid'e kupayı kaptırmasında en büyük etkenlerden biri olmuştu. Alman kalecinin yaptığı bariz hatalar sonucu kupayı kaçıran Liverpool'da Loris Karius gözden çıkarılmıştı.

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