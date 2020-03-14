UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için İstanbul formülü!

UEFA'ya üye 55 ülke koronavirüs gündemiyle salı günü acil kodu ile toplanıyor. Toplantıda EURO 2020’nin ertelenmesi masada. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin formatının değiştirilip İstanbul’da dörtlü final olarak sezonun tamamlanması gündemde.

UEFA, üye ülkelerle birlikte salı günü tarihi bir toplantı gerçekleştirecek. 55 ülke ile video konferans yolu ile yapılacak toplantıda Avrupa futbolunun bu sezonluk yol haritası da çizilecek. UEFA yönetiminin Koronavirüs için B planı ise Şampiyonlar Ligi'nin final formatını değiştirmek. Bu olursa 'Dörtlü Final' Türkiye'de oynanacak. İşte Sabah'ın haberine göre, UEFA'nın gündemindeki 3 kritik ana başlık:

EURO 2020

Turnuvanın açılışının yapılacağı İtalya, Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Avrupa'da virüsün giderek yayılması ve liglerin de ertelenmesi sonrasında EURO 2020'nin 2021 yılı yaz ayına ertelenmesi gündemde. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise FIFA ile görüşülerek gelecek yıl 17 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın iptali görüşülecek. Öte yandan video konferans yöntemi ile yapılacak oylama öncesinde üye ülkelerin %85'inin turnuvanın ertelenmesinden yana olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde maçlar iptal edilirken UEFA, kalan son 16 tur maçlarının oynanmasının ardından çeyrek final ayağını tek maç olarak tarafsız sahada oynatmanın hesaplarını yaptı. Çeyrek final sonrasında ise yeni bir format ile birlikte 'Dörtlü Final' olarak yarı final İstanbul'a taşınacak. Euroleague'deki gibi tek maç olarak oynanacak yarı final müsabakaları daha önce açıklanan final gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde ise Polonya'nın Gdansk şehrinin ev sahibi olması planlanıyor.

AVRUPA LİGLERİ

UEFA'nın, üye ülkelerin liglerine karışması ve erteleme ile seyircisiz oynanması gibi bir karar vermesi söz konusu değil, sadece tavsiye kararı alabiliyor. Ülkelerin 15 Nisan'dan sonra yeniden futbola dönebileceğini var sayan UEFA idarecileri, işler yolunda giderse EURO 2020'yi erteledikten sonra liglerin de 15 Nisan'dan sonra oynanmasını üyelerle görüşecek. Bu hazırlığa göre ise aradaki zaman kaybı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle Haziran sonuna kadar oynanacak maçlarla telafi edilecek ve Avrupa'daki tüm ligler bitirilecek.

EN KÖTÜ SENARYO

Avrupa'nın dev liglerinin yönetimleri ise en kötü plana göre hazırlıklarını yapıyor. Virüsün durdurulamaması halinde liglerin nasıl biteceği konusunda 3 ayrı görüş masada. Ancak bu konuda her ülke kendi planlamasını yapacak.

1- Liglerin durdurulduğu haftadaki puan durumuna göre tescil edilmesi.

2- Liglerde sezonun ilk yarısının ardından oluşan puan durumuna göre tescil…

3- Bu sezonun oynanmamış kabul edilmesi, küme düşme olmadan gelecek yıl başlaması.

SENİ YENECEĞİZ KORONA!

Koronavırüs salgını nedeniyle tüm spor organizasyonlarının ertelenmesi ve durması dünya basınında geniş yer buldu. İspanyol Marca gazetesi, Covid-19 için 19 numaralı "Covid' isimli bir forma tasarımıyla "Seni yeneceğiz" başlığını attı. İtalyan Corriere dello Sport, EURO 2020'nin ertelenip 2021'de oynanması durumunu 1. sayfasına taşıyıp, "EURO 2021" manşetini verdi. Fransız L'Equipe "Her şeye ara mı verildi?" diyerek tepki gösterirken Portekiz O Jogo, "Her şey için virüs tehlikesi" dedi.

MİLLİ KARŞILAŞMALAR ASKIYA ALINABİLİR

Dünya futbolunun patronu FIFA da Koronavirüs salgını için alarma geçti ve üye federasyonlara mart ile nisan aylarındaki milli maçları ertelemeyi önerdi. FIFA, söz konusu iki ay için kulüplere, oyuncularını milli takımlara göndermeme hakkını da tanıdı. Türkiye, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta ise Avusturya ile seyircisiz oynanacak iki hazırlık maçı planlamıştı.

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