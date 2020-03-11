12 Mart 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool 2-3 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Son şampiyon kupaya veda etti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

son 16 turu rövanş maçında deplasmanda uzatmalarda rakibi 'u 3-2 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turu 2. maçında son şampiyon , İspanyol 'i konuk etti.

İlk maçı 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle biten, normal süresi ise 1-0'lık Liverpool galibiyeti ile tamamlanan maçı Atletico Madrid uzatmalarda 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

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Baştan sona heyecan fırtınasının yaşandığı, temponun 1 dakika bile düşmediği, Atletico kalecisi Jan Oblak'ın destan yazdığı mücadelede Liverpool 42'de Wijnaldum'un bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı. Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

94. dakikada Firmino'nun golüyle iki farklı öne geçen Liverpool'un sevinci kursağında kaldı ve 97 ile 105+1. dakikada Llorente'nin golleri Atletico Madrid'e turun kapılarını sonuna kadar araladı. 120. dakikada Morata'nın golü ise Liverpool'un pes ettirdi ve Atletico Madrid 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Son şampiyon Liverpool'u eleyen Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi 20 Mart'ta çekilecek kura çekiminden sonra belli olacak.

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