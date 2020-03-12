12 Mart 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Koronavirüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi erteleniyor

Koronavirüs etkisi devam ediyor! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

salgını spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. ve karşılaşmaları, bu akşam oynanacak karşılaşmalardan sonra askıya alınacağı ifade edildi.

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