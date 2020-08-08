UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Barcelona, kendi sahasında İtalyan rakibini 3-1 yendi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, sahasında Napoli'yi ağırladı.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Lenglet, 23'te Messi ve 45+1'de Luis Suarez (pen.) attığı gollerle 3-0 öne geçti.
Napoli'nin tek golü ise ilk yarının son anlarında 45+5. dakikada Insigne'den (pen.) geldi.
Dev maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Katalan devi çeyrek finale yükselen taraf oldu.
RAKİP BAYERN MÜNİH!
Çeyrek finale yükselen Barcelona'nın rakibi ise Alman devi Bayern Münih oldu.
BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.
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