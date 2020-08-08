09 Ağustos 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Barcelona evinde zorlanmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

UEFA son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Barcelona, kendi sahasında İtalyan rakibini 3-1 yendi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

UEFA son 16 turu rövanş karşılaşmasında , sahasında 'yi ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Lenglet, 23'te Messi ve 45+1'de Luis Suarez (pen.) attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Napoli'nin tek golü ise ilk yarının son anlarında 45+5. dakikada Insigne'den (pen.) geldi.

Dev maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Katalan devi çeyrek finale yükselen taraf oldu.

RAKİP BAYERN MÜNİH!

Çeyrek finale yükselen Barcelona'nın rakibi ise Alman devi oldu.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

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