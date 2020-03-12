12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi

Ronaldo karantinaya alındı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız , Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da karantina altına alındı.

Rugani'de testinin pozitif çıkmasının ardından Portekiz'de bulunan 'nun karantinaya alındığı bildirildi.

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