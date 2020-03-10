10 Mart 2020, Salı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Napoli karşılaşması seyircisiz oynanacak
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli arasında oynanacak son 16 turu rövanş karşılaşmasının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgın sonrası UEFA da organizasyonlarında çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın Camp Nou'da Napoli'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi maçı seyircisiz oynanacak.
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