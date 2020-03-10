10 Mart 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Napoli karşılaşması seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleye koronavirüs engeli
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

'nde ile arasında oynanacak son 16 turu rövanş karşılaşmasının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgın sonrası da organizasyonlarında çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çarşamba günü 'nın Camp Nou'da 'yi konuk edeceği maçı seyircisiz oynanacak.

PSG-Dortmund maçı seyircisiz! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
RB Leipzig-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda? RB Leipzig-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
PSG-Dortmund maçı seyircisiz! PSG-Dortmund maçı seyircisiz!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör