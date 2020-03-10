Şampiyonlar Ligi: Valencia 3-4 Atalanta | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Valencia'yı Josip Ilicic'in attığı gollerle 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibinin golleri ise Kevin Gameiro (2) ve Ferran Torres kaydetti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Valencia ile Atalanta, Mestalla Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İtalyan ekibi, 4-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 3 (p), 43 (p), 71 ve 82. dakikalarda Josip Ilicic kaydederken, ev sahibi takımın golleri 21 ve 51. dakikalarda Kevin Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Günün diğer maçında RB Leipzig, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Tottenham'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı.

KARŞILAŞMAYA SEYİRCİ ALINMADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Mestella Stadyumu'nda karşılaşan Atalanta - Valencia maçına koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

ILICIC'TEN 2 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'ya damga vuran Atalanta'da Josip Ilicic gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Sloven orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Valencia'ya 2 maçta 5 gol atarak takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

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