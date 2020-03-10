11 Mart 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Valencia 3-4 Atalanta | MAÇ SONUCU

7 gollü maçta turlayan Atalanta
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

son 16 turu rövanş maçında , 4-1 kazandığı maçın rövanşında 'yı Josip Ilicic'in attığı gollerle 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibinin golleri ise Kevin Gameiro (2) ve Ferran Torres kaydetti.

son 16 turu rövanş mücadelesinde ile , Mestalla Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İtalyan ekibi, 4-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 3 (p), 43 (p), 71 ve 82. dakikalarda Josip Ilicic kaydederken, ev sahibi takımın golleri 21 ve 51. dakikalarda Kevin Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Günün diğer maçında RB Leipzig, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Tottenham'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı.

KARŞILAŞMAYA SEYİRCİ ALINMADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Mestella Stadyumu'nda karşılaşan Atalanta - maçına koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

ILICIC'TEN 2 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'ya damga vuran Atalanta'da Josip Ilicic gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Sloven orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Valencia'ya 2 maçta 5 gol atarak takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

RB Leipzig çeyrek finalde haberin devamı

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