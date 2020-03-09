PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Kariyerini Los Angeles Lakers'ta sürdüren basketbolcu süperstar LeBron James'ten koronavirüs açıklaması geldi. James, maçların seyircisiz olması durumunda oynamayacağını söyleyerek, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.