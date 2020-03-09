09 Mart 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

PSG-Dortmund maçı seyircisiz!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain () ile Almanya temsilcisi arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde - karşılaşmasının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Bu karşılaşma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek.

son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi 2-1 yenmişti. Fransa'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.

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