Zinedine Zidane'dan ayrılık açıklaması
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'e iki maçta da 2-1'lik skorla mağlup olarak kupaya veda eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ayrılık sorularıyla ilgili net konuşan Fransız çalıştırıcı, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece Real Madrid'in başında devam edeceğim." dedi.
Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Manchester City maçının ardından konuştu. Zidane, karşılaşma sonrası City'nin kendilerinden daha iyi bir oyun sergilediğini belirterek, ayrılık iddialarıyla ilgili net konuştu. Zidane'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
"Manchester City, bize göre daha iyiydi. Varane'ın yaptığı hatayı konuşmaya gerek yok. Oyuncularımız sezon boyunca %95 gibi muhteşem bir performans sergilediler. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum."
"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY OLMADIĞI SÜRECE REAL MADRID'İN BAŞINDAYIM"
"Olağanüstü bir şey olmadığı sürece Real Madrid'in başında devam edeceğim. Geleceğim hakkında sorulara gerek yok. Hepimiz dinleneceğiz ve yeni sezon için tekrar çalışmalara başlayacağız."
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