27 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Olimpik Lyon 1-0 Juventus | MAÇ SONUCU

Lyon Juventus'a geçit vermedi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

son 16 turu ilk maçında Olimpik sahasında 'u Tosart'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

son 16 turu ilk maçında Olimpik ile , Park Olympique Lyonnais'da karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, güçlü rakibini Lucas Tousart'ın 31. dakikada attığı tek golle 1-0 yenerek çeyrek final için avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Allianz Arena'da oynanacak.

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