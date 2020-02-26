Şampiyonlar Ligi: Olimpik Lyon 1-0 Juventus | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus ve penaltıdan Kevin De Bruyne kaydederken, İspanyol devinin tek golü Isco'dan geldi.