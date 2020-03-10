Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig 3-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig sahasında Tottenham'ı Marcel Sabitzer (2) VE Emil Forsberg'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde RB Leipzig ile Tottenham, Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller 10 ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer ve 87. dakikada Emil Forsberg'ten geldi.

Günün diğer maçında Atalanta, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Valencia'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçerek çeyrek final biletini kaptı.

NAGELSMANN TARİHE GEÇTİ

RB Leipzig'in 32 yaşındaki teknik Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen en genç teknik adam olarak bir ilke imza attı.





DİĞER