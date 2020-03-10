11 Mart 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig 3-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

RB Leipzig çeyrek finalde
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RB sahasında Tottenham'ı Marcel Sabitzer (2) VE Emil Forsberg'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde RB ile Tottenham, Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller 10 ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer ve 87. dakikada Emil Forsberg'ten geldi.

Günün diğer maçında Atalanta, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Valencia'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçerek çeyrek final biletini kaptı.

NAGELSMANN TARİHE GEÇTİ

RB Leipzig'in 32 yaşındaki teknik Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen en genç teknik adam olarak bir ilke imza attı.


7 gollü maçta turlayan Atalanta haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Bayern-Chelsea maçı seyircisiz! Koronavirüs... Bayern-Chelsea maçı seyircisiz! Koronavirüs...
Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleye koronavirüs engeli Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleye koronavirüs engeli
7 gollü maçta turlayan Atalanta 7 gollü maçta turlayan Atalanta
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör