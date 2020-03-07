07 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

LeBron James'ten beklenmedik koronavirüs yorumu! "Taraftar yoksa..."

LeBron'dan beklenmedik koronavirüs yorumu! Taraftar yoksa...
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Kariyerini 'ta sürdüren basketbolcu süperstar 'ten koronavirüs açıklaması geldi. James, maçların seyircisiz olması durumunda oynamayacağını söyleyerek, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen yıldız oyuncu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması halinde maça çıkmayacağını söyledi.

Süperstar basına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "NBA yönetiminin, koronavirüsün yayılması ihtimali üzerine maçların taraftarsız oynanması konusunda takımlara hazırlık yapması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Taraftarsız maça çıkmak? Cevabım basit, hayır" yanıtını verdi.

"TARAFTARLAR İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUM"

Basketbolun taraftarsız anlamı olmayacağını vurgulayan LeBron James, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ABD genelinde bugüne kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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