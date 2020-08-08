Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi Lewandowski (2), Perisic ve Tolisso'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Chelsea, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 3-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski, 24. dakikada Ivan Perisic ve 76. dakikada Corentin Tolisso kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 44. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile eşleşti. Çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden Lizbon'da oynanacak.





DİĞER