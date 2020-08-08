09 Ağustos 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

Bayern Münih farklı turladı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

son 16 turu rövanş maçında , sahasında 'yi Lewandowski (2), Perisic ve Tolisso'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

son 16 turunda ile , Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 3-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 83. dakikalarda , 24. dakikada Ivan Perisic ve 76. dakikada Corentin Tolisso kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 44. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile eşleşti. müsabakaları tek maç üzerinden Lizbon'da oynanacak.


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