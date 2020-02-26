27 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Manchester City tur kapısını araladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

son 16 turu ilk maçında , deplasmanda 'i 2-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus ve penaltıdan Kevin De Bruyne kaydederken, İspanyol devinin tek golü Isco'dan geldi.

son 16 turu ilk maçında İspanyolların köklü kulübü ile İngiliz devi , Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada City, güçlü rakibini 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada Kevin De Bruyne'nin (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. 'in tek golü ise 60. dakikada Isco'dan geldi.

BEŞİNCİ RANDEVUDA İLK GALİBİYET

İspanyol deviyle Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez karşı karşıya gelen , rakibini Avrupa sahnesinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos, mücadelenin 86. dakikasında kırmızı kart görerek rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart Salı günü TSİ 23.00'te El Ittihad Stadyumu'nda oynanacak.

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