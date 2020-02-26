Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus ve penaltıdan Kevin De Bruyne kaydederken, İspanyol devinin tek golü Isco'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyolların köklü kulübü Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada City, güçlü rakibini 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada Kevin De Bruyne'nin (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Real Madrid'in tek golü ise 60. dakikada Isco'dan geldi.

BEŞİNCİ RANDEVUDA İLK GALİBİYET

İspanyol deviyle Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez karşı karşıya gelen Manchester City, rakibini Avrupa sahnesinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos, mücadelenin 86. dakikasında kırmızı kart görerek rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart Salı günü TSİ 23.00'te El Ittihad Stadyumu'nda oynanacak.

DİĞER