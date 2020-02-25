26 Şubat 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Napoli 1-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

Barcelona avantajı kaptı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kalarak çeyrek final için avantaj elde etti. Ev sahibi ekibin golü Mertens'den gelirken, konuk takımın golünü Griezmann kaydetti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyanların köklü kulübü Napoli ile İspanyol devi , San Paolo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, 30. dakikada Dries Mertens ve 57. dakikada Antonie Griezmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

ELJIF ELMAS SÜRE ALMADI

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Eljif Elmas, karşısında süre almadı.

Öte yandan Barcelona'da Arturo Vidal, mücadelenin 89. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Napoli ile Barcelona arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Camp Nou'da oynanacak.

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