UEFA Şampiyonlar Ligi: Atalanta 4-1 Valencia | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta, konuk ettiği Valencia'yı Hateboer (2), Ilicic ve Freule'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İspanyol ekibinin tek golünü ise Cheryshev kaydetti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile İspanyol ekibi Valencia, Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini 16 ve 62. dakikalarda Hans Hateboer, 42. dakikada Josip İlicic ve 57. dakikada Remo Freuler'in attığı gollerle 4-1 yenerek tur kapısını araladı. Valencia'nın tek golü ise 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.

Günün diğer maçında ise RB Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunu yarıladı.

Atalanta ile Valencia arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.