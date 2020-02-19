20 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Atalanta 4-1 Valencia | MAÇ SONUCU

Atalanta Valencia'yı dağıttı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , konuk ettiği 'yı Hateboer (2), Ilicic ve Freule'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İspanyol ekibinin tek golünü ise Cheryshev kaydetti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi ile İspanyol ekibi , Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini 16 ve 62. dakikalarda Hans Hateboer, 42. dakikada Josip İlicic ve 57. dakikada Remo Freuler'in attığı gollerle 4-1 yenerek tur kapısını araladı. Valencia'nın tek golü ise 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.

Günün diğer maçında ise RB Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunu yarıladı.

Atalanta ile Valencia arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

RB Leipzig tur kapısını araladı haberin devamı

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