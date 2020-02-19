UEFA Şampiyonlar Ligi: Atalanta 4-1 Valencia | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta, konuk ettiği Valencia'yı Hateboer (2), Ilicic ve Freule'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İspanyol ekibinin tek golünü ise Cheryshev kaydetti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile İspanyol ekibi Valencia, Gewiss Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini 16 ve 62. dakikalarda Hans Hateboer, 42. dakikada Josip İlicic ve 57. dakikada Remo Freuler'in attığı gollerle 4-1 yenerek tur kapısını araladı. Valencia'nın tek golü ise 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.
Günün diğer maçında ise RB Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunu yarıladı.
Atalanta ile Valencia arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...