26 Şubat 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Chelsea 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Münih tur kapısını araladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Chelsea'yi Gnabry (2) ve Lewandowski'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngilizlerin köklü kulübü Chelsea ile Alman devi Bayern Münih, Stamford Brdige'de kozlarını paylaştı. Bayern, rakibini 51 ve 54. dakikalarda Serge Gnabry ve 76. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.

Öte yandan Chelsea'de Marcos Alonso, mücadelenin 83. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Chelsea ile Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü saat TSİ 23.00'te Allianz Arena'da oynanacak.


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