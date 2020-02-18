Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu, bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - PSG maçlarıyla start alıyor. Bu turda bugün oynanacak iki mücadelenin ardından heyecan 19 Şubat Çarşamba, 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşmaba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Son 16 turunda rövanş maçlar ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba tarihlerinde oynanacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları programı:

Bugün

23.00 Atletico Madrid - Liverpool

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta - Valencia

23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea - Bayern Münih

23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon - Juventus

23.00 Real Madrid - Manchester City

CÜNEYT ÇAKIR'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÖREV

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak olan Tottenham - RB Leipzig maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Tottenham - RB Leipzig maçında VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.