Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Günün iki maçında Atletico Madrid ile Liverpool Wanda Metropolitano'da, Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain ise Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu, bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - PSG maçlarıyla start alıyor. Bu turda bugün oynanacak iki mücadelenin ardından heyecan 19 Şubat Çarşamba, 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşmaba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Son 16 turunda rövanş maçlar ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba tarihlerinde oynanacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları programı:
Bugün
23.00 Atletico Madrid - Liverpool
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı
23.00 Chelsea - Bayern Münih
23.00 Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba
23.00 Olympique Lyon - Juventus
23.00 Real Madrid - Manchester City
CÜNEYT ÇAKIR'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÖREV
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak olan Tottenham - RB Leipzig maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Tottenham - RB Leipzig maçında VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
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