18 Şubat 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Günün iki maçında ile Wanda Metropolitano'da, ile Saint-Germain ise 'ta kozlarını paylaşacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu, bugün - ve - PSG maçlarıyla start alıyor. Bu turda bugün oynanacak iki mücadelenin ardından heyecan Çarşamba, Salı ve Çarşmaba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Son 16 turunda rövanş maçlar ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba tarihlerinde oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları programı:

Bugün

23.00 Atletico Madrid - Liverpool
23.00 Borussia Dortmund - Saint-Germain

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea -
23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 - Juventus
23.00 -

CÜNEYT ÇAKIR'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÖREV

kokartlı Türk hakem , 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stadyumu'nda oynanacak olan Tottenham - RB Leipzig maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Tottenham - RB Leipzig maçında VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Cüneyt Çakır'a dev görev! haberin devamı

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