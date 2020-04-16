16 Nisan 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte UEFA'nın planı

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte UEFA'nın İstanbul planı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm organizasyonları askıya alan 'nın, 'da 55 ülke federasyonuyla yapacağı toplantı öncesi iki farklı senaryo üzerinde durduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan habere göre, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı  finali için de  tarihinin ön plana çıktığı belirtildi. İşte detaylar...

Corona virüsü nedeniyle yerel ligler ve uluslararası futbol organizasyonları bir süredir oynanamazken, gözler 'da yapılacak toplantıya çevrildi. 'nın video konferans yöntemiyle düzenleyeceği ve 55 ülke federasyonunun katılacağı perşembe günkü toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.

İngilizlerin ünlü basın organı BBC'de yer alan habere göre Avrupa futbolunun patronu; ve Avrupa Ligi'nin geleceğine ilişkin iki senaryo üzerinde duruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYABİLİR

İlk senaryoya göre İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 'ta oynanması gündemde. Dev maçın bu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finallerin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması düşünülüyor.

B PLANI: SEKİZLİ FİNAL

İkinci senaryo ise bir hafta sürecek 'Sekizli final' ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek.

AVRUPA LİGİ'NDE DURUM BELİRSİZ

UEFA, 'in mücadele ettiği Avrupa Ligi için ise henüz bir karara varamadı. Son 16 turu rövanş maçlarının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.

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