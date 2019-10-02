02 Ekim 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Real Madrid'in kaderini Galatasaray maçları belirleyecek"

Real Madrid'in kaderini G.Saray maçları belirleyecek
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayarak son sırada yer alan 'de gözler, ile oynanacak iki karşılaşmaya çevrildi. İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı.

"Kritik durum" başlığıyla 'in Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonunu değerlendiren Marca gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid için ilk final maçı, 22 Ekim'de deplasmanda 'a karşı olacak. Dördüncü haftada ise Türk takımı Bernabeu'ya gelecek. Real Madrid, gruptaki durumunu düzeltmek için bu iki maçta 6 puan almanın yollarını arayacak."

As gazetesi de "Real Madrid, başını belaya soktu. Eğer 22 Ekim'de Galatasaray'a karşı kazanmazsa gruptan çıkması tehlikeye girecek. Avrupa Ligi bile zor olabilir." yorumunda bulundu.

"Brugge beraberliği Real Madrid'i hayatta tutsa da bundan sonra hata yapma lüksü kalmadı." diye yazan gazetesi de "İlk iki maçtaki tökezlemeler, grup birinciliğini sadece sürprize bıraktı. Brugge ve Galatasaray zorlu rakipler gibi görünmeseler de eflatun-beyazlılar, ilk randevularının 'da olacağını görünce düşünceleri değişebilir." yorumunda bulundu.

"Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği tehlikede" başlığını atan ABC gazetesi de Madrid takımının grup birincisi olmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Haberde, "Real Madrid'in artık kullanacak jokeri kalmadı." denilerek, Galatasaray ile oynanacak iki maçın "final havasında" olacağı görüşü paylaşıldı.

Bu arada Real Madrid'in Belçikalı kalecisi , İspanyol basınında eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Karın ağrısından dolayı Brugge maçının ikinci yarısında değiştirilen Courtois'nın "güven vermediği, moralsiz olduğu, kulüp içinde tartışıldığı ve taraftarlarca ıslıklandığı" belirtildi.

Öte yandan İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in 22 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadıktan sonra ligde 'ya çıkacağına ve 26 Ekim'de deplasmanda ile karşılaşacağına işaret etti.

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