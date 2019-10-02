MAÇ SONUCU l Napoli 0-0 Genk l ÖZET

İlk maçında Liverpool'u deviren Napoli, Genk deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, Genk'e konuk oldu. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Devler Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Napoli, Genk deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç futbolcu 58 dakika oyunda kaldı. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. İtalyan ekibi grupta puanını 4'e çıkardı.