02 Ekim 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU l Napoli 0-0 Genk l ÖZET
Giriş Tarihi: 02.10.2019
İlk maçında Liverpool'u deviren Napoli, Genk deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, Genk'e konuk oldu. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Devler Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Napoli, Genk deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç futbolcu 58 dakika oyunda kaldı. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. İtalyan ekibi grupta puanını 4'e çıkardı.
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