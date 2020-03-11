12 Mart 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Neymar'dan Erling Haaland'a gönderme!

Neymar'dan Haaland'a gönderme!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

son 16 turu rövanş maçında evinde 'u konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan PSG'de ilk golü atan Brezilyalı yıldız , gol sevincini 'ı taklit ederek kutladı ve genç golcüye gönderme yaptı.

ile arasında yapılan ve koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan son 16 turu rövanş maçına damgasını vurdu.

Brezilyalı yıldız, 28.dakikada attığı golle 'yi 1-0 öne geçirirken, ibreyi de takımı lehine çevirdi.

Devler Ligi'ndeki 35. golüne imza atan Neymar, fileleri havalandırdıktan sonra Dortmund'un genç golcüsü 'ın ilk maçta yaptığı gol sevincini taklit etti ve Norveçli forvete göndermede bulundu.


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