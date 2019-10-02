02 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, dev derbiye temsilcisini gönderen Premier Lig kulübünün Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Galatasaraylı Christian Luyindama ile ilgili verdiği transfer kararını duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:43
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"