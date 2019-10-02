02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, dev derbiye temsilcisini gönderen Premier Lig kulübünün Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Galatasaraylı Christian Luyindama ile ilgili verdiği transfer kararını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:43
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Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Bu mücadele öncesi birçok ekibin gözlemcisi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda hazır bulundu.

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Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Gözlemcilerin dikkatini özellikle Luyindama ve Vedat Muriç'in çektiği gözlendi.

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Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Nihayetinde tutulan raporlar başta Muriç olmak üzere Luyindama'yı da ilgilendiriyordu.

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Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Nitekim beklenen oldu... Derbide iyi görüntü sergileyen iki isim için İngiliz ekibi harekete geçiyor.

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