Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, dev derbiye temsilcisini gönderen Premier Lig kulübünün Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Galatasaraylı Christian Luyindama ile ilgili verdiği transfer kararını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





