30 Eylül 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019

Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak. Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de 'nın Saint-Germain () ekibini konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 () - (Belçika)

19.55 Atalanta () - (Ukrayna)

22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)

22.00 Tottenham () - ()

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 (İngiltere) - (Hırvatistan)

22.00 Juventus (İtalya) - (Almanya)

22.00 () - (İspanya)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. randevusu haberin devamı


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