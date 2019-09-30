UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde mücadele edeceği Paris Saint-Germain maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu.