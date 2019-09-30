UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak. Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
2 Ekim Çarşamba:
19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)
19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)
22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)
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