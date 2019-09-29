29 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-PSG maçını Marciniak yönetecek

Galatasaray-PSG maçına Polonyalı hakem
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü 'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.



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