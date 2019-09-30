30 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. randevusu

Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. randevusu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.09.2019

, A Grubu'nda evinde mücadele edeceği Saint-Germain maçıyla ile birlikte kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu.

A Grubu ikinci maçında , yarın saat 22.00'de Stadyumu'nda Fransız ekibi Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, ise 3 puanla zirvede bulunuyor.

Avrupa kupalarında 281. maç

Galatasaray, kupalarında bugüne kadar 280 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.

Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 112. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

Avrupa'daki galibiyet hasreti 8 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao... Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...
Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark! Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!
Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör