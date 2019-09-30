30 Eylül 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

PSG Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019

A Grubu 2. maçında ile deplasmanda karşılaşacak olan Saint-Germain, bu maçın hazırlıklarını Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

, Cavani ve Draxler gibi yıldız isimlerinden yoksun olarak 'ye gelen Saint-Germain, maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. A Grubu ilk maçında sahasında 'i 3-0'la geçen Fransız ekibi, Galatasaray maçının da hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlığını atlatan ve kafileye dahil edilen Mbappe de yer aldı. Arjantinli yıldız 'nın da idman öncesinde Teknik Direktör Thomas Tuchel ile bir süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İlk 15 dakikasının basına açık olduğu çalışmada ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Paris Saint-Germain'in yarınki mücadelede Galatasaray'a karşı şu 11'le çıkması bekleniyor:
Navas - Meunier, , Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Mbappe, Angel di Maria.




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