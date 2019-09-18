Nefes kesen maçta kazanan yok!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında İspanyol devi Atletico Madrid, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan devi Juventus ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında İspanyol devi Atletico Madrid, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan devi Juventus ile 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gecenin maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda Juventus'u ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçse de golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ekip Juventus oldu ve 48. dakikada Juan Cuadrado ile durumu 1-0'a getirdi.
Dakika 68'de sahneye Blaise Matuidi çıktı ve Siyah-beyazlı ekip adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Maçı bırakmak istemeyen ev sahibi ekip 70. dakikada Stefan Savic ile golü buldu ve durumu 2-1'e getirdi.
Dakikalar 90'ı gösterirken Hector Herrera müthiş bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü attı ve maç 2-2 sona erdi.
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral ise maçta süre alamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"