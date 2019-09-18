19 Eylül 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern'den rahat galibiyet

Bayern'den rahat galibiyet
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 19.09.2019

B Grubu ilk haftasında Alman devi sahasında ekibi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

B Grubu ilk haftasında Alman devi sahasında ekibi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, Allianz Arena'da Kızılyıldız'ı ağırladı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve 3 puanı 3 golle aldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 34'de Kingsley Coman, 80'de ve 90+1'de 'den geldi.

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