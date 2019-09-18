19 Eylül 2019, Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Alman devi Bayern Münih sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bayern'den rahat galibiyet
Giriş Tarihi: 19.09.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Alman devi Bayern Münih sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Alman devi Bayern Münih sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, Allianz Arena'da Kızılyıldız'ı ağırladı.
Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve 3 puanı 3 golle aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 34'de Kingsley Coman, 80'de Robert Lewandowski ve 90+1'de Thomas Müller'den geldi.
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