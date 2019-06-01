Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham ile Liverpool finalde karşılaşıyor. 1.7 milyar euro’luk final 22.00’de başlıyor. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Tottenham Hotspur kozlarını paylaşacak. Bir yanda Manchester City ile girdiği şampiyonluk yarışını son hafta kaybeden Jürgen Klopp'un Liverpool takımı, diğer tarafta ise 1 tane bile transfer yapmayan Şampiyonlar Ligi finaline kadar gelen Mauricio Pochettino'nun Tottenham Hotspur takımı... Futbolseverler şimdiden bu maçla ilgili 'Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?' sorularına cevap aramaya başladı. Tottenham Liverpool maçının canlı anlatımı ve diğer tüm sorularınızın cevabı ASPOR.COM.TR'de...

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşılaşıyor. Bir yanda bu kupayı 6 kez müzesine götüren Liverpool, diğer yanda tarihinde ilk kez adını finale yazdıran Tottenham olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki maç eşit şekilde kazanıldı. Finalde karşılaşacak kadroların 1 milyar 786 milyon euro'luk piyasa değerleri de dudak uçuklattı. Dev maç öncesi Liverpool'da Firmino, Tottenham'da Harry Kane sakatlıklarını atlattı.



AKIN AKIN MADRİD'E

Atletıco Madrid stadı Metropolitano'da oynanacak maçın biletleri karaborsada 10 bin euro'ya satılıyor. Madrid'e inen İngilizler'den bileti olmayanlar bilet arıyor. Liverpool'dan Shaqiri kupayı menajer Jürgen Klopp'a armağan etmek istediklerini söyledi. Tottenham'dan Eriksen ise şanslı oluduklarını, bunun finalde de sürmesini dilediğini söyledi.







TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS bu maçı beIN HABER kanalından şifresiz yayınlayacağını duyurmuştu.



KİM YÖNETECEK?

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.