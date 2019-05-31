31 Mayıs 2019, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Finalde karşılaşacak Tottenham ile kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı ve Tottenham'dan İngiliz , 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Harry Kane150 milyon
Dele Alli100 milyon
Christian Eriksen85 milyon
Son Heung-min65 milyon
Davinson Sanchez45 milyon
Toby Alderweireld40 milyon
Eric Dier40 milyon
Kieran Trippier35 milyon
Lucas Moura32 milyon
Hugo Lloris30 milyon
Jan Vertonghen30 milyon
Danny Rose25 milyon
Victor Wanyama25 milyon
Ben Davies25 milyon
Erik Lamela20 milyon
Serge Aurier20 milyon
Harry Winks20 milyon
Moussa Sissoko18 milyon
Juan Foyth12 milyon
Vincent Janssen8 milyon
Fernando Llorente3,5 milyon
Kyle Walker-Peters3 milyon
Michel Vorm2 milyon
Paulo Gazzaniga2 milyon
Toplam835,5 milyon

Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Muhammed Salah150 milyon
Sadio Mane85 milyon
Roberto Firmino80 milyon
Virgil van Dijk75 milyon
Alisson65 milyon
Naby Keita65 milyon
Andrew Robertson50 milyon
Trent Alexander-Arnold50 milyon
Fabinho45 milyon
Georginio Wijnaldum40 milyon
Alex Oxlade-Chamberlain40 milyon
Joe Gomez35 milyon
Jordan Henderson28 milyon
Xherdan Shaqiri25 milyon
Dejan Lovren20 milyon
Joel Matip20 milyon
James Milner15 milyon
Adam Lallana15 milyon
Daniel Sturridge15 milyon
Divock Origi10 milyon
Alberto Moreno9 milyon
Simon Mignolet8 milyon
Ben Woodburn5 milyon
Connor Randall500 bin
Toplam950,5 milyon

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