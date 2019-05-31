Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final
Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.
Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Harry Kane
|150 milyon
|Dele Alli
|100 milyon
|Christian Eriksen
|85 milyon
|Son Heung-min
|65 milyon
|Davinson Sanchez
|45 milyon
|Toby Alderweireld
|40 milyon
|Eric Dier
|40 milyon
|Kieran Trippier
|35 milyon
|Lucas Moura
|32 milyon
|Hugo Lloris
|30 milyon
|Jan Vertonghen
|30 milyon
|Danny Rose
|25 milyon
|Victor Wanyama
|25 milyon
|Ben Davies
|25 milyon
|Erik Lamela
|20 milyon
|Serge Aurier
|20 milyon
|Harry Winks
|20 milyon
|Moussa Sissoko
|18 milyon
|Juan Foyth
|12 milyon
|Vincent Janssen
|8 milyon
|Fernando Llorente
|3,5 milyon
|Kyle Walker-Peters
|3 milyon
|Michel Vorm
|2 milyon
|Paulo Gazzaniga
|2 milyon
|Toplam
|835,5 milyon
Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Muhammed Salah
|150 milyon
|Sadio Mane
|85 milyon
|Roberto Firmino
|80 milyon
|Virgil van Dijk
|75 milyon
|Alisson
|65 milyon
|Naby Keita
|65 milyon
|Andrew Robertson
|50 milyon
|Trent Alexander-Arnold
|50 milyon
|Fabinho
|45 milyon
|Georginio Wijnaldum
|40 milyon
|Alex Oxlade-Chamberlain
|40 milyon
|Joe Gomez
|35 milyon
|Jordan Henderson
|28 milyon
|Xherdan Shaqiri
|25 milyon
|Dejan Lovren
|20 milyon
|Joel Matip
|20 milyon
|James Milner
|15 milyon
|Adam Lallana
|15 milyon
|Daniel Sturridge
|15 milyon
|Divock Origi
|10 milyon
|Alberto Moreno
|9 milyon
|Simon Mignolet
|8 milyon
|Ben Woodburn
|5 milyon
|Connor Randall
|500 bin
|Toplam
|950,5 milyon
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı