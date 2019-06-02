02 Haziran 2019, Pazar
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Tottenham Liverpool maçından kareler
Şampiyonlar Ligi finalinde tarihte ikinci defa İngiliz ekipleri karşı karşıya geldi. Toplam kadro değeri 1.7 milyar Euro'yu (11.1 milyar TL) bulan ekiplerin mücadelesinde kazanan Liverpool oldu. Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Pochettino'lu Tottenham'ı 2-0 mağlup etti ve 6'ncı kez kupayı müzesine götürdü. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 00:16
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