02 Haziran 2019, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Vedat Muriç Galatasaray'ı seçti

Vedat Muriç Galatasaray'ı seçti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Terim ve faktörü nedeniyle Kosovalı golcü, tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı. Bu durumdan oldukça memnun olan yönetimi, teklifini 2.5’tan 3.5 milyon euro’ya çıkardı

Bu sezon 'un çıkışında büyük pay sahibi olan , transfer gündeminin zirvesine yerleşti. 'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir de Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçerken Vedat Muriç tercihini yaptı. 25 yaşındaki başarılı oyuncunun, teknik direktör ve faktörü nedeni ile "Galatasaray'da forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi. Bu durum sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet yaratırken yönetim de transferi bitirmek için kolları sıvadı.

Muriç'in ilk tercihi Galatasaray

ALBAYRAK İŞ BAŞINDA

Rizeli olmasıyla bilinen İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Muriç için yapılan görüşmelerde aktif rol oynuyor. Başkan 'e "O iş bende" diyen Albayrak, Cengiz'in de onayı ile 2.5 milyon euro'luk ilk teklifi 3.5 milyon euro'ya çekti. 1.92'lik santrforun Çaykur Rizespor ile sadece 1 yıllık sözleşmesi kalması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. Oyuncunun da Galatasaray'a yeşil ışık yakmasıyla 7 milyon euro talep eden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın indirime gitmesi bekleniyor.

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AVRUPA DA TAKİPTE

Geçtiğimiz sezon 17 gol atıp, 8 de gol pası vererek yıldızlaşan Kosovalı forvet ile Fransa'dan Toulouse ile İspanya'dan Celta Vigo ve Getafe kulüpleri de ilgileniyor.

400 BİN EURO'YA ALMIŞTI

'dan 500 bin euro ve 3 oyuncu karşılığında 'ne geçen Vedat, başkent ekibinden ayrılmak isteyince 400 bin euro'ya da Rizespor'a transfer oldu.

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GİRESUN İLE BAŞLADI

4 sezon önce Arnavutluk'un KF Teuta takımından Giresunspor'a gelen Vedat Muriç, 2 yıl sonra Gençlerbirliği ile mücadele etti, son olarak da Çaykur
Rizespor formasını giydi.

OYUNCU SATACAK

Vedat ​Muriç'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde, Çaykur Rizespor yıllar sonra futbolcu satmış olacak. Son 3 yıldır bonservis ile oyuncu satmayı başaramayan Rize, son 11 sezonda sadece 2 kez bonservis bedeli alarak oyuncu satmayı başardı.

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Hasan Kartal doğruladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, büyükleri birbirine düşüren Vedat Muriç'in ayrılmak istediğini açıkladı. Transferiyle ilgili konuşan Kartal, "Vedat'ı isteyen birkaç kulübümüz var. Kendisi de büyük kulüplere gitmek istiyor, hocamız kalmasını istiyor. Hem Rize'nin hem Muriç'in mutlu olması lazım. 1 hafta içerisinde belli olur" dedi. Tekliflerin sorulması üzerine ise Kartal, "Yazılı teklif sadece Toulouse'dan geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ise bana söylenen sözlü bir istek var" diye konuştu.

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