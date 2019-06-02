Vedat Muriç Galatasaray'ı seçti

Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Kosovalı golcü, tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı. Bu durumdan oldukça memnun olan Galatasaray yönetimi, teklifini 2.5’tan 3.5 milyon euro’ya çıkardı

Bu sezon Çaykur Rizespor'un çıkışında büyük pay sahibi olan Vedat Muriç, transfer gündeminin zirvesine yerleşti. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir de Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçerken Vedat Muriç tercihini yaptı. 25 yaşındaki başarılı oyuncunun, teknik direktör Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeni ile "Galatasaray'da forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi. Bu durum sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet yaratırken yönetim de transferi bitirmek için kolları sıvadı.

ALBAYRAK İŞ BAŞINDA



Rizeli olmasıyla bilinen İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Muriç için yapılan görüşmelerde aktif rol oynuyor. Başkan Mustafa Cengiz'e "O iş bende" diyen Albayrak, Cengiz'in de onayı ile 2.5 milyon euro'luk ilk teklifi 3.5 milyon euro'ya çekti. 1.92'lik santrforun Çaykur Rizespor ile sadece 1 yıllık sözleşmesi kalması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. Oyuncunun da Galatasaray'a yeşil ışık yakmasıyla 7 milyon euro talep eden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın indirime gitmesi bekleniyor.

AVRUPA DA TAKİPTE



Geçtiğimiz sezon 17 gol atıp, 8 de gol pası vererek yıldızlaşan Kosovalı forvet ile Fransa'dan Toulouse ile İspanya'dan Celta Vigo ve Getafe kulüpleri de ilgileniyor.



400 BİN EURO'YA ALMIŞTI



Giresun'dan 500 bin euro ve 3 oyuncu karşılığında Gençlerbirliği'ne geçen Vedat, başkent ekibinden ayrılmak isteyince 400 bin euro'ya da Rizespor'a transfer oldu.

GİRESUN İLE BAŞLADI



4 sezon önce Arnavutluk'un KF Teuta takımından Giresunspor'a gelen Vedat Muriç, 2 yıl sonra Gençlerbirliği ile mücadele etti, son olarak da Çaykur

Rizespor formasını giydi.



OYUNCU SATACAK

Vedat ​Muriç'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde, Çaykur Rizespor yıllar sonra futbolcu satmış olacak. Son 3 yıldır bonservis ile oyuncu satmayı başaramayan Rize, son 11 sezonda sadece 2 kez bonservis bedeli alarak oyuncu satmayı başardı.

Hasan Kartal doğruladı



Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, büyükleri birbirine düşüren Vedat Muriç'in ayrılmak istediğini açıkladı. Transferiyle ilgili konuşan Kartal, "Vedat'ı isteyen birkaç kulübümüz var. Kendisi de büyük kulüplere gitmek istiyor, hocamız kalmasını istiyor. Hem Rize'nin hem Muriç'in mutlu olması lazım. 1 hafta içerisinde belli olur" dedi. Tekliflerin sorulması üzerine ise Kartal, "Yazılı teklif sadece Toulouse'dan geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ise bana söylenen sözlü bir istek var" diye konuştu.