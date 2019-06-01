Şampiyonlar ligi finalinde sahaya mayosuyla sahaya daldı!

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında şok bir olay yaşandı. Mayosuyla sahaya daldı. Final maçının henüz 18. dakikasında mayolu bir kadın sahaya atladı ve Liverpool kalesinden orta sahaya kadar koştu. Ardından görevliler kadını sahadan çıkardı.