Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda en kritik sınavına çıkıyor! A Milli Takımımız, play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev randevuda kazanan taraf, adını Dünya Kupası finallerine yazdıracak. Kosova-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı olan Kosova-Türkiye mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanıyor. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan bu tarihi karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başladı.
İŞTE İLK 11'LER
KOSOVA: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ VE HD İZLE)
Milli heyecan, tüm Türkiye'de olduğu gibi yine şifresiz ve HD kalitesinde ekranlara geliyor. Maçı televizyondan TV8 üzerinden şifresiz izleyebileceğiniz gibi, TV8'in resmi internet sitesi ve Exxen dijital platformu üzerinden de canlı takip edebilirsiniz.
Kanal: TV8
Dijital Platform: Exxen
Başlangıç Saati: 21.45
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Play-off final heyecanı, yayın haklarını elinde bulunduran TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor. Futbolseverler, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'ndan yapılacak bu tarihi yayını herhangi bir platform üyeliğine gerek duymadan, televizyonları başından kesintisiz bir şekilde takip edebilecekler.
MİLLİLERİN 649. SINAVI
A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıktı. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
KOSOVA İLE 4'ÜNCÜ MAÇ
Milliler, Kosova ile 4'üncü kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 maçta karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Türkiye; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. İki ülke arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı ise Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması gerekçesiyle değerlendirmede yer almadı.
HEDEF 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK
Bugüne kadar Dünya Kupası'na 3 kere gitme hakkı elde eden Türkiye, turnuvada 2 kez boy gösterdi.1950, 1954 ve 2002 yıllarında turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, 1950 yılında finansal sebeplerden dolayı turnuvada boy göstermemişti. 1954 yılında grup aşamasında kupaya veda eden Türkiye, organizasyondaki en büyük başarısını 2002 yılında elde etti. 2002 yılında Şenol Güneş önderliğinde Dünya üçüncüsü olan Ay-yıldızlılar, daha sonra ise bu organizasyona katılma hakkı elde edemedi. Türkiye, 2002 yılında da play-off oynayarak Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmişti.
MICHAEL OLIVER YÖNETİYOR
Türkiye'nin Kosova'ya konuk olacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstleniyor. Michael Oliver, son olarak Türkiye'nin Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.